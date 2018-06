Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Danone vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die jüngste Währungsentwicklung sowie weitere Variablen dürften die Nachfrageprobleme des Nahrungsmittelkonzerns in Brasilien und Marokko auf Ergebnisebene kompensiert haben, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-06-18/12:46

ISIN: FR0000120644