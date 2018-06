WM-Euphorie sieht anders aus: Nach dem Auftaktdebakel der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland findet sich die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) am Montag am Dax-Ende wieder.

Während mit der Auftaktniederlage für die Deutschen nur die kühnsten Mexiko-Optimisten gerechnet hatten, scheint es an der Börse so, als würden Anleger den Traditionsausrüster des DFB abstrafen. Ein frühes Vorrundenaus könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...