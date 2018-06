Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 380 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe sich sich im Streit um Lizenzgebühren in der Demokratischen Republik Kongo mit den Gesellschaften des Diamantenhändlers Dan Gertler geeinigt, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei müsse Glencore keine Lizenzzahlungen in US-Dollar und an US-Personen leisten./edh Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-06-18/13:09

ISIN: JE00B4T3BW64