Emosis startet durch das internationale Netzwerk von 5-Diagnostics den Verkauf von HIT Confirm®, Emosis' erstem Testverfahren.



Emosis, ein Medizintechnik-Unternehmen, das auf die zytogenetische Diagnostik von Hämostasestörungen spezialisiert ist, unterzeichnete mit 5-Diagnostics (5-D), einem weltweiten Vertreiber von Hämostase-Produkten und in-vitro-Diagnostika (IVD), eine Alleinvertriebsvereinbarung.



Dank dieser Vereinbarung, die nicht weniger als 36 Länder umfasst, konnte Emosis in mit der Kommerzialisierung des CE gekennzeichneten HIT Confirm®, dem ersten Emo-Testverfahren, beginnen.



HIT Confirm® steht eine neue Generation von Bluttests zur Feststellung einer potenziell tödlichen Komplikation des weltweit am häufigsten verwendeten injizierbaren Gerinnungshemmers, Heparin - der Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT).



"Nach einem Arbeitseinsatz von weniger als 30 Monaten, stellt sowohl die Vereinbarung als auch der Verkaufsbeginn für Emosis einen gewaltigen Schritt nach vorne dar", so Frederic Allemand, CEO von Emosis. "HIT Confirm® ist der erste aus einer Reihe von zytomolekularer Bluttests (Emo-Tests), die sich auf die größtenteils unerfüllten Diagnose- und Begleittestanforderungen hämostaseologischer bzw. thrombotischer Erkrankungen konzentriert. HIT gilt als Brückenkopf, von dem aus wir Emosis zu einer Führungsrolle auf wesentlich größeren Märkten verhelfen werden."



5-Diagnostics drückte seine Freude darüber aus, zum exklusiven Vertriebspartner für HIT Confirm® geworden zu sein. Wir haben uns vorgenommen, Ärzten und Wissenschaftlern Innovationen zu bieten, indem wir die weltweit hochwertigsten Forschungsprodukte und klinischen Produkte ausfindig machen und vertreiben. Unsere Verpflichtung zu Spitzenqualität spiegelt sich in unserem rasch expandierendem Portfolio an einzigartigen und spezialisierten Testsystemen und Komponenten wieder, was durch unsere Partnerschaft mit Emosis unterstrichen wird.



Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.



Informationen zu Emosis



Emosis ist ein innovatives Medizintechnik- und IVD-Unternehmen, das auf die zytogenetische Diagnostik von Hämostase- und Thrombosestörungen spezialisiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Kommerzialisierung erstklassiger On-Demand- und benutzerfreundlicher Assays, Emo-Tests, die standardmäßig auf der rasch wachsenden neuen Generation kosteneffizienter und bedienungsfreundlicher Durchflusszytometer angewandt werden sollen. Emo-Tests unterstützen die medizinische Diagnose in Bezug auf Blutungs- und Gerinnungsvorfälle innerhalb eines breiten Spektrums an klinischen Situationen, einschließlich kardiovaskulärer und neurovaskulärer Erkrankungen, Krebs, Schwangerschaft sowie pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Therapiemanagements.



Informationen zu 5-Diagnostics



5-Diagnostics verfügt über ein globales Netzwerk an engagierten Hämostase-Experten und Produktspezialisten mit ausgezeichnetem Fachwissen. Damit kann 5-Diagnostics die Bedürfnissen eines umfangreichen Kundenspektrums, welches unter anderem klinische, forschungs- und industriebasierte Segmente umfasst, erfüllen. 5-Diagnostics zeichnet sich durch den branchenweit besten Kundendienst aus und bietet neben einem anspruchsvollen Webshop ein komplexes Produktinformationssystem an, das effiziente Anfragenbearbeitung und Partnerschaften mit wissenschaftlichen und medizinischen Fachkräften in den Vordergrund stellt



