Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Glencore-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 515 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe mit den gelösten Problemen in der Demokratischen Republik Kongo auch ein großes Hemmnis für den Aktienkurs beseitigt, schrieb Analyst Eugene King in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte sich der Anlegerfokus wieder auf das Gewinnwachstum des Unternehmens richten./edh/ajx Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: JE00B4T3BW64