Die Aktie von Nevada Copper hält sich auch im aktuell schlechten Marktumfeld sehr ordentlich. Die Analysten der National Bank of Canada sehen viel Potenzial und billigen der Aktie ein Kursziel von 1,10 Dollar zu.

Kupferpreis taucht wieder ab

Noch vor zwei Wochen sah es so aus, als würde der Kupferpreis ein neues Vierjahreshoch markieren. Doch es zogen dunkle Wolken auf, denn Donald Trump hat China nun endgültig den Handelskrieg erklärt. Nachdem die US-Regierung Strafzölle erhob und Beijing seinerseits mit neuen Handelstarifen reagierte, standen die Metallpreise schon am Freitag massiv unter Druck. Der Industriemetallindex der London Metal Exchange verlor allein am Freitag fast 2%, zum Wochenauftakt geht die Talfahrt weiter. Der Kupferpreis rutschte dadurch wieder unter die Marke von 7.000 US-Dollar je Tonne. Die Stimmung am Markt dürfte auch in den kommenden Tagen der wichtigste Faktor für das Industriemetall bleiben, denn es wird mit einer weiteren Eskalation gerechnet.

Aktie hält sich stabil

Da ist es doch erstaunlich, dass sich die Aktie von Nevada Copper in diesem schwachen Marktumfeld ordentlich hält. Das Papier (0,63 CAD 0,41 Euro; CA64128F1099) zeigt sich robust und bewegt sich weiterhin in einer Handelsspanne von 0,60 bis 0,70 CAD. ...

