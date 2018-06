Die Aktie von Heidelberger Druck ist in den vergangenen Tagen massiv in den Keller gefallen: Von 3,1 Euro am vergangenen Montag ging es bergab bis auf aktuell 2,6 Euro. Eine schwache Prognose hat die Aktien heute schwer belastet. Die Investmentbank Oddo BHF hat Heidelberger Druck nach einem enttäuschenden Ausblick von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3,50...

