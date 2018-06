Frankfurt/Main (ots) - Der französische Luxuskonzern LVMH wird Ende August das erste Geschäft der weltweit führenden Parfümerie-Kette Sephora in Deutschland eröffnen. Das erfuhr die TextilWirtschaft aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen. Das Unternehmen selbst wollte sich dazu auf Anfrage der TW bis Redaktionsschluss nicht äußern.



Offensichtlich ist der Test mit Shop-in-Shops bei Kaufhof so erfolgreich verlaufen, dass Sephora nun den nächsten Schritt wagt und ein eigenes Ladennetz aufbaut. Die erste Filiale soll im Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt eröffnen, einem der umsatzstärksten Shopping-Center Deutschlands. Die Verkaufsfläche ist mit über 400m² im Vergleich mit anderen Ländern groß. Schnellstmöglich will Sephora das Filialnetz auf die größten deutschen Städte Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und Stuttgart ausweiten. Ab 2019 sollen jährlich zehn weitere Läden starten.



Für Sephora ist es der zweite Versuch. 1997 wurden bereits erste Läden eröffnet und ein kleines Filialnetz aufgebaut, doch 2001 wurden die letzten fünf Geschäfte in Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Köln und Osnabrück wieder geschlossen.



Sephora betreibt eigenen Angaben zufolge rund 2.300 Filialen in 33 Ländern und ist damit Weltmarktführer. Sephora ist Teil der LVMH-Gruppe (u.a. Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Rimowa), die mit einem Jahresumsatz von 42,6 Mrd. Euro der weltweit größte Luxuskonzern ist.



