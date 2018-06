Basel (www.anleihencheck.de) - Schön hätte es für die Schweizer Nationalbank (SNB) am Donnerstag werden können, wenn nicht die EZB letzte Woche getagt hätte, so Karsten Junius, CFA, Chief Economist der Bank J. Safra Sarasin AG.Die Schweizer Wirtschaft brumme, der Schweizer Franken sei deutlich schwächer als noch vor ein oder zwei Jahren und die Arbeitslosenquoten würden Monat für Monat fallen. Die Inflationsrate liege mit 1% nun wieder nahe dem langfristigen Durchschnitt und dürfte in den nächsten Monaten aufgrund der Frankenschwäche und der Ölpreisstärke weiter ansteigen. Unterstützt von internationalen sportlichen Großereignissen, deren Gewinne großteils in der Schweiz verbucht würden, könnte das Bruttoinlandsprodukt erstmals seit 2014 wieder ähnlich hoch wie in der Währungsunion liegen. Es zeige sich mithin ein ökonomischer Datenkranz, der für die Schweizer Geldpolitik günstiger kaum sein könnte; ein ideales Umfeld für eine langsame Annäherung an höhere Zinsniveaus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...