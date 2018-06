Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,65 auf 3,25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die neue politische Landschaft in Italien ändere nichts an seiner positiven Einschätzung der Banken Intesa und Unicredit, schrieb Analyst Steven Gould in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnerwartungen lediglich etwas zurück./ag/ajx Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-06-18/14:14

ISIN: IT0000072618