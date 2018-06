Die Aktie von Siemens Healthineers kletterte in den vergangenen Wochen kontinuierlich nach oben. Seit dem IPO steht beim Medizintechnikkonzern bereits ein Plus von 29 Prozent zu Buche. Am Montag ist der Titel nun auch in den TecDAX aufgenommen worden. Es könnte der Startschuss für die nächste Rallye sein.

