Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des österreichischen Technologie- und Stahlkonzerns voestalpine von "Accumulate" auf "Hold" gesenkt. Ihr Kursziel für die voest-Titel senkten die Erste-Analysten von bisher 60,00 auf 50,00 Euro.

Mit dem Einkaufsmanagerindex des produzierenden Bereichs deute der führende Indikator auf niedrigere Wachstumsraten bei Output und neuen Aufträgen hin, heißt es in der aktuellen Studie zu den Anteilsscheinen der voest. Auch der Automobilsektor wird weiterhin robust aber mit weniger starken Zuwächsen erwartet.

"Die seitwärts tendierenden Rohstoffpreise liefern nicht ausreichend Unterstützung, um von den Kunden höhere Preise zu verlangen", schreibt die Erste-Analystin Vera Sutedja in dem am Montag vorliegenden Update. Außerdem hätten die Zölle auf Stahlimporte in die USA die Einfuhren von Stahl in die EU steigen lassen: "Die überarbeiten handelspolitischen Schutzinstrumente der EU könnten Schutz bieten, wenn auch erst nach einigen Monaten", heißt es dort weiter.

Die voest-Papiere würden weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber ihren Mitbewerbern gehandelt werden und böten nach wie vor ein attraktives ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, schreiben die Analysten abschließend.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 4,32 Euro für 2018/19, sowie 4,62 bzw. 4,65 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf konstant je 1,40 Euro für die Geschäftsjahre 2018/19, 2019/20 und 2020/21.

Am Montag notierten die voestalpine-Titel im frühen Nachmittagshandel an der Wiener Börse mit 0,81 Prozent bei 44,30 Euro.

