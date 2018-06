Aktionäre konnten sich in den vergangenen Wochen neben den hochsommerlichen Temperaturen auch über Dividenden in Rekordhöhe freuen. Denn laut einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young wurden in der Ende Mai abgelaufenen Dividendensaison allein von den Dax-Konzernen für das vergangene Jahr Dividenden von insgesamt 36,1 Milliarden Euro ausgeschüttet. Das entsprach einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...