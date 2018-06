Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Kapitalstruktur - weiterer konsequenter Schritt zur Reduzierung der Zinsaufwendungen DGAP-News: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg optimiert Kapitalstruktur - weiterer konsequenter Schritt zur Reduzierung der Zinsaufwendungen 18.06.2018 / 15:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Unternehmen führt bestehende Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2022 teilweise zurück - Mitte Juli werden rund 55 Mio. EUR der Anleihe aus Barmitteln zurückgezahlt - Verbesserung der Finanzierungsstruktur: jährliche Zinsentlastung erweitert Handlungsspielräume in der Zukunft Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) optimiert ihre Finanzierungsstruktur. Das Unternehmen hat heute beschlossen, zum 18. Juli 2018 rund 55 Mio. EUR der derzeit bestehenden Hochzinsanleihe (HYB) in Höhe von rund 205 Mio. EUR mit Laufzeit bis 2022 (mit einem Coupon von 8 %) zurückzuführen. Die im Jahr 2015 emittierte Anleihe war ein wichtiges Element, das damalige Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur zu verlängern. Die beschlossene Rückzahlung erfolgt aus Barmitteln und entlastet ab dem nächsten Geschäftsjahr das Finanzergebnis. Heidelberg plant, seine Finanzierungszinsen mittelfristig auf rund 20 Mio. EUR annähernd zu halbieren. Mit der jüngst bis 2023 verlängerten syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 320 Mio. EUR verfügt Heidelberg nach dem geplanten Teil-Rückkauf des HYB weiterhin über einen Finanzrahmen von rund 700 Mio. EUR, der Investitionen in die digitale Transformation ermöglicht. "Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Finanzierungsrahmen und die Kapitalstruktur zu optimieren", sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. "Es stehen uns insgesamt zahlreiche Optionen zur Verfügung, unsere Wachstumsstrategie aktiv voranzutreiben. Gleichzeitig können wir die Zinskosten durch die Optimierung des Finanzrahmens weiter senken und die für uns passenden Optionen in unsere digitale Zukunft wahrnehmen." Der Rückkauf soll entsprechend den Anleihebedingungen in der Form der sogenannten "early redemption" durch öffentliche Ankündigung mit Wirkung zum 18. Juli 2018 und zum Rückkaufwert inklusive Rückkaufprämie von 104 Prozent erfolgen. Die Ankündigung des Rückkaufs ist auch unmittelbar auf der Webseite der Luxemburger Börse einsehbar. Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung. Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter: Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR Kontakt: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel: +49 (0)6222 82-67123 Fax: +49 (0)6222 82-67129 E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com Investor Relations Robin Karpp Tel: +49 (0)6222 82-67120 Fax: +49 (0)6222 82-99 67120 E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com 18.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürsten-Anlage 52-60 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)6222 82-67121 Fax: +49 (0)6222 82-67129 E-Mail: investorrelations@heidelberg.com Internet: www.heidelberg.com ISIN: DE0007314007 WKN: 731400 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 696251 18.06.2018

