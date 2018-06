Möbel gehören zu den wenigen Dingen, auf die schwerlich verzichtet werden kann. In heutigen Zeiten ist man beim Möbelkauf als Konsument nicht nur auf den stationären Handel oder Versandhändler angewiesen, sondern kann auch bei Online-Möbelhändlern im Internet fündig werden. Home24 gehört hier zur wachsenden Garde der Internet-Händler. Am vergangenen Freitag feierte das 2009 gegründete Berliner Unternehmen ein gelungenes Börsendebüt in Frankfurt. Die Aktie startete mit 26,50 Euro in den Handel. Gemessen am Ausgabepreis von 23 Euro ergab sich damit zum Handelsstart ein Aufschlag von satten 24 Prozent. Der Kurs schnellte in der Spitze bis 30 Euro, um dann den ersten Handelstag bei 29,40 Euro zu beenden. Heute im frühen Handel schob sich der Kurs auf rund 29,60 Euro.



Nach Zalando und den Lieferdiensten Delivery Hero und HelloFresh ist Home24 das vierte Start-up des Internet-Inkubators Rocket Internet, das an die Börse gelangt ist. Rocket Internet bleibt mit 30 Prozent vorerst größter Aktionär. Der Weg zum Erfolg ist allerdings steinig, da der Online-Möbelhändler noch rote Zahlen schreibt. Der IPO spült rund 150 Millionen Euro in die Kassen von Home24, die der Vorstand neben der Schuldentilgung auch für Investitionen verwenden will. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 725 Millionen Euro, während der Freefloat bei knapp 30 Prozent liegt. Mit dem IPO hat Home24 die Gunst der Stunde genutzt. Wir reservieren dem Wert einen Platz auf unserer Watchlist, mehr aber auch nicht.



