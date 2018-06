London (www.aktiencheck.de) - Nach einem Anstieg auf über USD 80/Barrel am 22. Mai 2018 fällt der Brent-Ölpreis wieder, so Nitesh Shah, Director Research von WisdomTree. Das Erreichen dieser psychologischen Marke habe am Gesamtmarkt eine Frage aufgeworfen: Sei die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) mit ihren Drosselungen zu weit gegangen? Der jüngste Monatsbericht der OPEC vom 12. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...