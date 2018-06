Dürr: Gratisaktien locken

Für Anleger der Dürr-Aktie (WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204) gibt es bald ungewohnte "Geschenke". In wenigen Tagen gibt es Gratisaktien im Verhältnis 1:1. Für Anleger ein Grund genauer hinzusehen.

Konkret erhalten alle Dürr-Aktionäre am 22. Juni 2018 die Anzahl an Dürr-Aktien, die sie am 21. Juni 2018 abends besitzen, nochmals zusätzlich in ihr Depot gebucht. Die Zuteilung erfolgt am 22. Juni 2018 automatisch mittels Girosammeldepot-Gutschrift. Die Aktionäre müssen nichts veranlassen, die Zuteilung ist für sie kostenfrei, so teilte Dürr heute mit.

Durch die Ausgabe der Gratisaktien wird sich die Gesamtzahl der Dürr-Aktien von 34.601.040 auf 69.202.080 verdoppeln. Der Kurs der Dürr-Aktie wird sich dementsprechend am 22. Juni rechnerisch halbieren. Der Beteiligungsanteil jedes Aktionärs bleibt unverändert, genauso wie die Bewertungsrelationen der Dürr-Aktie. Die neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.

