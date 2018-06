Was für ein Tag für die deutschen Biotech-Werte: Evotec gewinnt 2,5 Prozent, Morphosys 2,0 Prozent. Beide Titel führen die Gewinnerliste des Tages im TecDAX damit vor Cancom, Dialog Semiconductor und Nordex an. Evotec profitiert dabei von der Meldung, heute eine verbindliche Vereinbarung mit Sanofi unterzeichnet zu haben, in deren Rahmen Evotec Sanofis Antiinfektiva-Einheit, sowie das damit verbundene Antiinfektiva-Forschungsportfolio in ihre Organisation integrieren wird. Die Pläne zum Joint Venture mit Sanofi waren bereits seit längerem bekannt, die Gespräche liefen seit Anfang März. Nun machten beide Unternehmen den Deckel drauf. Die Transaktion soll in den kommenden Wochen abgeschlossen sein, die französischen Wettbewerbsbehörden müssen aber noch zustimmen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Sanofi eine Vorabzahlung von 60 Millionen Euro entrichten sowie eine zusätzliche, signifikante langfristige finanzielle Unterstützung leisten, um den Fortschritt des hochinnovativen Antiinfektiva-Portfolios sicherzustellen, so Evotec. Das Betriebsergebnis sowie die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen würden infolge dieser Transaktion erhöht und das bereinigte EBITDA von Evotec wird in den nächsten fünf Jahren positiv beeinflusst.

Den vollständigen Artikel lesen ...