Nach der Verhaftung von Audi -Chef Rupert Stadler soll der bislang unbelastete Vertriebschef Bram Schot vorerst an die Spitze des Autobauers aufrücken. Mit Stadler war zum ersten Mal in der Dieselaffäre ein Unternehmenslenker verhaftet worden. Die VW Aktie ist mit knapp 3 drei Prozent Verlust schwächster Dax Wert. Auch der Dax selber verliert deutlich. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Dienstag 19.06.2018 sehen sie im Video.