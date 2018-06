Zürich (ots) - Dank dem Einsatz der Verbände und vor allem der

Personalvertretung werden bei GE weniger Stellen abgebaut als

ursprünglich geplant. Nun gilt es, das Vertrauen der verbleibenden

Mitarbeitenden zu erhalten oder wieder zu gewinnen.



Im Dezember 2017 gab GE den Abbau von 1400 Stellen bekannt. Nach

der Konsultation auf europäischer Ebene ist nun auch die Konsultation

in der Schweiz abgeschlossen. Nun sollen es noch rund 1200 sein.

"Auch wenn das immer noch eine sehr grosse Zahl ist, ist die

Reduktion um 200 Stellen ein Erfolg der Arbeitnehmerseite, der in

diesem Ausmass angesichts des sehr schwierigen Marktumfelds so nicht

unbedingt erwartet werden konnte", sagt Christof Burkard, Leiter

Sozialpartnerschaft und Stv. Geschäftsführer bei den Angestellten

Schweiz. Dies ist vor allem das Verdienst der Personalvertretung,

aber auch des Aargauer Regierungsrats Urs Hofmann.



Die Arbeitsplätze in Oberentfelden sollen in den kommenden

eineinhalb Jahren nach Birr verlagert werden. Die gute Nachricht

dabei ist, dass GE in Birr 40 Millionen für ein neues

Fertigungscenter investieren möchte. "Dies zeigt für mich, dass GE an

den Werkplatz Schweiz glaubt", sagt Christof Burkard. "Es ist ein

positives Signal, das mich zuversichtlich stimmt, dass GE hierzulande

eine Zukunft hat."



512 Angestellte haben das Unternehmen bereits freiwillig

verlassen, 180 davon im Rahmen eines "voluntary leavers plan". Es

verbleiben noch 683 Stellen, die abgebaut werden sollen. Das ist

immer noch eine sehr hohe Zahl. Die Angestellten Schweiz fordern,

dass auch nach Abschluss der Konsultation mit Hochdruck darauf

hingearbeitet wird, dass diese Zahl weiter sinkt. Es muss für jede in

Frage gestellte Stelle sorgfältig geprüft werden, ob wirklich auf sie

verzichtet werden kann. Ebenso muss geprüft werden, ob Stellen an

Drittfirmen transferiert werden können.



Trotz aller Anstrengungen der Sozialpartner wird es zu Kündigungen

kommen. Die Angestellten Schweiz fordern in diesem Fall eine

tatkräftige Unterstützung durch GE. Härtefälle sind zu vermeiden.



GE baut innerhalb von zwei Jahren zum zweiten Mal massiv Stellen

ab. Nun muss für die Angestellten, die noch im Unternehmen

verbleiben, eine Zeit der Sicherheit kommen. Das GE-Management muss

ihnen jetzt rasch aufzeigen, wie es die Arbeitsplätze sichert und wie

die Zukunft von GE in der Schweiz aussieht. Kann es nicht bald

glaubwürdige Perspektiven präsentieren, werden dem Unternehmen auch

die restlichen Angestellten davonlaufen. Auf diese ist es aber

dringend angewiesen, will es wieder auf den Erfolgspfad zurückkehren.



Die Angestellten Schweiz stehen allen Betroffenen in den kommenden

Wochen und Tagen mit Informationen und Beratung zur Verfügung.



