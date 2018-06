Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta041/18.06.2018/17:30) - Bezugnehmend auf unsere Ad-Hoc-Mitteilungen vom 28.04.2017 sowie vom 24.10.2017 wurde dem Verkäufer des Wohn- und Geschäftshauses in Heidenheim soeben mitgeteilt, dass vorläufig kein weiteres Interesse am Erwerb des Objekts besteht.



Die Vertragsverhandlungen diesbezüglich wurden somit soeben beendet.



Bezüglich des geplanten Erwerbes eines größeren Wohnobjekts haben wir soeben dem Verkäufer mitgeteilt, dass wir das Objekt zeitnah erwerben wollen, sobald die Finanzierung sichergestellt ist.



