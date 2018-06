Alles, was der Dax in einer Art euphorischem Vollrausch am letzten Donnerstag (aufgrund der EZB-Zusicherung die Zinsen bis Sommer 2019 nicht mehr anzuheben) gewonnen hatte, ist nun mit einem Schlag wieder futsch! Es begann in Asien mit schwachen Vorgaben aufgrund der Sorgen um einen eskalierenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...