Wolfsburg (ots) - Der VfL Wolfsburg steht vor der Verpflichtung des österreichischen Torwarts Pavao Pervan. Vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchung wird der 30 Jahre alte Keeper und Kapitän des österreichischen Bundesligisten LASK einen Dreijahresvertrag bei den Grün-Weißen unterzeichnen. Pervan, der im Oktober 2017 erstmals in den Kader der österreichischen Nationalmannschaft berufen wurde, komplettiert beim VfL das Torwartteam mit Koen Casteels und Phillip Menzel.



Pavao Pervan wurde in Bosnien-Herzegowina geboren und kam im Alter von vier Jahren nach Österreich. Seit 2010 spielt er bei LASK und absolvierte seitdem über 200 Pflichtspiele. Seit 2012 ist Pervan Stammkeeper in Linz, mit denen er 2014 in die zweite Liga und 2017 in die Bundesliga aufstieg. In der abgelaufenen Saison gelang LASK die Qualifikation für die Europa League.



