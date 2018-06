Halle (ots) - "Große Koalition" - diese Worte standen mal für gediegene Langeweile, aber auch für eine gewisse Stabilität. Jetzt klingt selbst die Idee eines Bündnisses von CDU, SPD und Grünen, ohne CSU, für einige solider. Nur dass ein solcher Weg angesichts der inneren Zerrissenheit der CDU unrealistisch ist. Insgesamt gilt: Es wirkt abschreckend, wenn Menschen, die den Staat tragen sollen, in Wildwest-Manier agieren. Und Seehofer hat den Revolver längst nicht aus der Hand gelegt. Die Kanzlerin geht auf diese Weise geschwächt in die Gespräche mit anderen EU-Ländern.



