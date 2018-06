Der Immobilienkonzern Vonovia hat bei seinem Übernahmeangebot für das schwedische Immobilienunternehmen Victoria Park sein Minimalziel erreicht. Die Mindestannahmeschwelle von über 50 Prozent der Stimmrechte sei überschritten worden, wie der Dax-Konzern am Montagabend mitteilte. Damit seien alle Bedingungen erfüllt und die Offerte werde vollzogen. Für die Anteilseigner der Schweden, die ihre Papiere noch angedient haben, läuft nun eine Nachfrist bis zum 3. Juli.

Der deutsche Wohnungskonzern aus Bochum treibt derzeit seine Expansion ins Ausland voran und will das schwedische Unternehmen für knapp 9,6 Milliarden schwedische Kronen (rund 900 Mio Euro) übernehmen. Victoria Park besitzt rund 14 000 Wohnungen in Schwedens Hauptstadt Stockholm sowie in Malmö und Göteborg. Zuvor war der US-Finanzinvestor Starwood Capital bei den Schweden mit seiner rund 8,7 Milliarden Kronen schweren Übernahmeofferte abgeblitzt./mis

ISIN DE000A1ML7J1

