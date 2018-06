BOCHUM (Dow Jones)--Die Vonovia SE hat die für den Vollzug des am 3. Mai unterbreiteten Übernahmeangebots für die Victoria Park AB festgelegte Mindestannahmeschwelle von über 50 Prozent der Stimmrechte erreicht. Das Immobilienunternehmen erreichte dies auf voll verwässerter Basis und unter Berücksichtigung von bestehenden Call-Optionen nach dem Stand der mit Ablauf der Annahmefrist um 17.00 Uhr am Montag eingegangenen Annahmeerklärungen, wie es am Montagabend mitteilte. Alle Bedingungen für den Vollzug des Angebots seien erfüllt und Vonovia werde das Angebot vollziehen.

Nach den vorläufigen Berechnungen seien in der ursprünglichen Annahmefrist Aktien angedient worden, die mindestens 46 Prozent der Stimmrechte in Victoria Park repräsentierten. Hinzu kämen Call-Optionen von Vonovia in Bezug auf 12,35 Prozent (12,32 Prozent auf verwässerter Basis) der Stimmrechte. Nach Ausübung der Call-Optionen werde Vonovia daher mindestens 58 Prozent der Stimmrechte halten. Das endgültige Ergebnis soll am Morgen des 21. Juni 2018 feststehen. Aktionäre der Victoria Park, die ihre Aktien noch nicht angedient hätten, könnten dies noch in der bis zum 3. Juli 2018 laufenden Nachfrist tun.

Vonovia bietet für die schwedische Gruppe 38,00 Schwedische Kronen (umgerechnet 3,65 Euro) in bar je Aktie der Klassen A und B sowie 316,00 Kronen pro Vorzugsaktie. Der unabhängige Bieterausschuss von Victoria Park hatte den Aktionären empfohlen, das Angebot anzunehmen. Das Unternehmen wird damit mit 9,56 Milliarden Kronen, umgerechnet rund 900 Millionen Euro, bewertet. Victoria Park besitzt rund 14.000 Wohnungen in Stockholm, Göteborg und Malmö.

