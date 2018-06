FRANKFURT (Dow Jones)--K+S sind am Montagabend bei Lang & Schwarz rund 2,5 Prozent tiefer gestellt worden im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Das Unternehmen hat offenbar Probleme in seinem kanadischen Kaliwerk. Schwierigkeiten in der Produktion würden das operative Ergebnis im zweiten Quartal belasten, sagte Vorstand Mark Roberts dem Handelsblatt, wie nachbörslich bekannt geworden war.

Gea wurden dagegen rund 1 Prozent höher gesehen. Hier dürfte gestützt haben, dass der als aktivistisch bekannte US-Hedgefonds Elliott seinen Anteil aufgestockt hat seit Herbst auf nun 5,03 Prozent.

Bei Vonovia habe sich kursmäßig dagegen nichts getan, hieß es. Das Immobilienunternehmen hatte am Abend mitgeteilt, die für den Vollzug des Übernahmeangebots für die Victoria Park festgelegte Mindestannahmeschwelle von über 50 Prozent der Stimmrechte erreicht zu haben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.35 Uhr 12.855,78 12.834,11 +x% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 18, 2018 16:24 ET (20:24 GMT)

