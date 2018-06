Fünf Tage vor den Wahlen in der Türkei endet am Dienstag in Deutschland die Abstimmung für die 1,44 Millionen wahlberechtigten Türken. Die Wahllokale, die in der Regel in den 13 türkischen Konsulaten in der Bundesrepublik untergebracht sind, sind noch bis 21 Uhr geöffnet. Auch in anderen Ländern außerhalb der Türkei gehen am Dienstag die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu Ende. Die weltweit gut drei Millionen wahlberechtigten Auslandstürken können aber noch bis zum eigentlichen Wahltag am kommenden Sonntag an den Grenzübergängen zur Türkei ihre Stimme abgeben.

Die Auslandstürken stellen rund fünf Prozent der Wahlberechtigten insgesamt. Bei einem knappen Ergebnis könnten die Stimmen aus dem Ausland entscheidend sein. In Deutschland begann die Türkei-Wahl am 7. Juni. Bis einschließlich Sonntag hatten rund 40,7 Prozent der Wahlberechtigten in der Bundesrepublik ihre Stimme abgegeben. Am türkischen Verfassungsreferendum im April vergangenen Jahres hatten sich 48,8 Prozent der in Deutschland registrierten Wähler beteiligt.

Insgesamt konnte dieses Mal außerhalb der Türkei in 60 Ländern gewählt werden. Die Wahlbeteiligung in Deutschland war zu Beginn eher verhalten gewesen, was möglicherweise auf den inzwischen beendeten muslimischen Fastenmonat Ramadan zurückzuführen war. Am vergangenen Wochenende legte sie deutlich zu./cy/DP/tos

