The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US744448CQ27 PUBLIC SERV. COLO. 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US91324PDG46 UNITEDHEALTH GRP 18/21FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US91324PDH29 UNITEDHEALTH GRP 18/21 BD02 BON USD N

CA XFRA US91324PDJ84 UNITEDHEALTH GRP 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US91324PDK57 UNITEDHEALTH GRP 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US91324PDL31 UNITEDHEALTH GRP 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA USN2557FFL33 DT.TELEK.INTL F.18/28REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USN2557FFM16 DT.TELEK.INTL F.18/38REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1837142790 CORP.ANDINA 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1841745612 BASF MTN 18/22 BD02 BON GBP N

CA 60N XFRA DK0060952919 NETCOMPANY GROUP DK1 EQ00 EQU EUR N

CA 42G3 XFRA DE000ST0AWF9 SG ISSUER O.E. TRACKER EQ01 EQU EUR Y

CA 42G4 XFRA DE000ST0AWG7 SG ISSUER O.E. TRACKER EQ01 EQU EUR Y

CA 42G5 XFRA DE000ST0AWH5 SG ISSUER O.E. TRACKER EQ01 EQU EUR Y

CA 3AD0 XFRA SE0011166933 EPIROC AB A EQ01 EQU EUR N

CA XFRA US21640C1053 COOL HLDGS INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA CL4A XFRA US44332N1063 HUAZHU GROUP SP.ADR/1 EQ01 EQU EUR N