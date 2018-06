FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YX3 XFRA IT0003540470 YOOX NET-A-PORTER GP SPA

M1H XFRA CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF23,4

WFS XFRA AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG

TY2 XFRA FI0009002471 CITYCON OYJ

GD2 XFRA AU000000RNE2 RENU ENERGY LTD

B9O1 XFRA GB00B4T0YL77 SERABI GOLD PLC LS-,005