SFC Energy: Simark Controls erhält EFOY Pro Brennstoffzellenauftrag von großem kanadischen Öl- & Gas-Service-Provider

SFC Energy AG - Pressemitteilung

SFC Energy: Simark Controls erhält EFOY Pro Brennstoffzellenauftrag von großem kanadischen Öl- & Gas-Service-Provider

- Der neue Kunde nutzt die wetterfesten EFOY Pro Hybridlösungen zum Betrieb netzferner Ventilantriebe an Flüssigpipelines in Kanada.
- Brennstoffzellen sichern rund um die Uhr den autonomen Betrieb der Systeme und ermöglichen signifikante Ersparnis bei Logistik- und Servicekosten.
- Umweltfreundlichkeit der Brennstoffzellen war ein starkes Entscheidungskriterium.
- Auftragswert: CAD 0,4 Mio.

Brunnthal/München, 19. Juni 2018 - Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen EFOY Pro-Brennstoffzellenauftrag von einem neuen Großkunden erhalten: Der Anbieter von Öl- & Gas-Serviceleistungen setzt die Brennstoffzellen im Hybridbetrieb mit Solarmodulen in wetterfesten EFOY ProCabinets ein. Diese Lösung versorgt netzferne Ventilantriebe an Flüssigpipelines zuverlässig mit Strom. Der Auftragswert beläuft sich auf ca. CAD 0,4 Mio. In der Vergangenheit mussten die Antriebe mit Solar-Inselsystemen oder thermoelektrischen Generatoren (TEGs) versorgt werden. Beide Technologien haben entscheidende Nachteile bei kalten Temperaturen und schlechtem Wetter, die zu Stromunterbrechungen und Systemausfällen führen können. Die Solar/Brennstoffzellen-Hybridsysteme von Simark hingegen liefern rund um die Uhr und bei jedem Wetter zuverlässig Strom und sichern so den unterbrechungsfreien Betrieb der Anlagen. "Der Kunde hat eine Vielzahl von Systemen getestet und sich für die EFOY-Hybridlösung entschieden, weil absolute Stromzuverlässigkeit und Leistungskraft die wichtigsten Kriterien für ihn sind", sagt Derek L'Hirondelle, Vice President Process Automation & Energy bei Simark Controls. "Zudem konnten wir seinen Betriebsstoffbedarf signifikant senken, denn die Brennstoffzelle benötigt wesentlich weniger Betriebsstoff als ein Propan-TEG im gleichen Zeitraum. Das spart Kosten und teure Serviceeinsätze an abgelegenen, schwer zu erreichenden Einsatzorten. Auch die gute CO2-Bilanz unserer Systeme war ein echtes Plus für den Kunden: Sie ermöglichen massive CO2-Einsparungen gegenüber TEG-Lösungen." "Lange Systemautarkie ist der entscheidende Vorteil unserer Brennstoffzellenlösungen", sagt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy. "Im Verlauf des letzten Jahres konnten wir mehrere Großaufträge bei neuen Öl- & Gaskunden gewinnen, weil keine andere Technologie die Zuverlässigkeit unserer Systeme bei schlechtem Wetter erreicht. Wir beobachten zudem eine wachsende Bedeutung umweltfreundlicher Lösungen in der Branche. Mit unserem innovativen Energie-, Instrumentations- und Automations-Produktportfolio sind wir hervorragend für weiteres Wachstum aufgestellt." Simark liefert die EFOY Pro Brennstoffzellen in unterschiedlichen vollintegrierten Plug & Play-Hybridlösungen nach Kundenspezifikation. Die Bestseller im Simark-Portfolio sind individuell integrierte EFOY ProCabinet-Schaltschränke für den autarken Betrieb netzferner SCADA-, Förder- oder Telekommunikationseinrichtungen sowie mobile EFOY ProTrailer für Sicherheit, Überwachung und Großveranstaltungen. Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Verteidigung, Sicherheit & Überwachung, Öl & Gas, Wind-, Umwelt- und Telekommunikationsanwendungen sowie für das Verkehrsmanagement unter www.sfc-defense.com, www.efoy-pro.com und www.sfc.com. Weitere Informationen zu Simark Controls unter www.simarkcontrols.com. Zu Simark Controls Simark Controls Ltd., ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributions-lösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). SFC Pressekontakt: Ulrike Bienert-Loy Public Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-377 Fax. +49 89 673 592-169 Email: pr@sfc.com 19.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch
Unternehmen: SFC Energy AG
Eugen-Saenger-Ring 7
85649 Brunnthal
Deutschland
Telefon: +49 (89) 673 592 - 100
Fax: +49 (89) 673 592 - 169
E-Mail: ir@sfc.com
Internet: www.sfc.com
ISIN: DE0007568578
WKN: 756857

