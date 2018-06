BASEL (dpa-AFX) - Pharmakonzern Roche übernimmt seinen langjährigen Partner Foundation Medicine komplett. Die Schweizer erwerben die restlichen Anteile an dem in der Krebsforschung tätigen US-Unternehmens für 137 US-Dollar je Aktie und zahlen hierfür 2,4 Milliarden US-Dollar, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte. Beide Unternehmen hatten sich zuvor auf die Transaktion geeinigt.

Roche war seit dem Frühjahr 2015 an dem biopharmazeutischen US-Unternehmen beteiligt, das sich auf Gentestung spezialisiert hat. Seinerzeit hatte das Basler Unternehmen 57 Prozent an den Amerikanern übernommen. Der nun gebotene Preis entspricht den Angaben zufolge einem Aufschlag von 29 Prozent auf den Schlusskurs der Foundation-Medicine-Aktien von Montag. Abgeschlossen werden soll die Transaktion in der zweiten Hälfte 2018.

Mit der kompletten Übernahme des Kooperationspartners komme man dem Ziel einer noch stärker personalisierten Medizin einen Schritt näher, heißt es in der Mitteilung weiter. Foundation Medicine werde auch weiterhin als eigenständige und autonome Gesellschaft operieren.

Die komplette Übernahme durch Roche werde von den entscheidenden Gremien beider Unternehmen einstimmig befürwortet./hr/kw/AWP/tav

