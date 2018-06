...auf einen von uns vermuteten Preisboden um 100/110 € nach 176 € in der Spitze und aktuell mithin rd. 34 % Korrektur.Mit im Boot sitzt indirekt die Tochter SILTRONIC mit einem ähnlichen Korrekturrisiko. Denn: WACKER CHEMIE steht auf mehreren Beinen in der Technik der Silikone, Polymere, Polysilikon und Silicium-Wafer sowie Feinchemikalien. Teile davon gehören zu SILTRONIC. Die ungewöhnliche Karriere der Tochter führte zu umfangreichen Hochstufungen der Mutter bis zu Preisen von über 10 Mrd. € für einen bereinigten Umsatz von etwa 6 Mrd. €. Das KGV lag in der Spitze bei 20.Dem folgte die übliche Korrektur und auf dem genanntenNiveau stimmt die Rechnung wieder: Ca. 5,8 bis 6 Mrd. € Marktwert für den genannten Umsatz und inkl. der Bewertung von SILTRONIC um voraussichtlich 3,6 bis 3,8 Mrd. € im Zuge der laufenden Korrektur sind für uns der neue Ansatz für Investments. Die Chinarestriktionen für Solaranlagen ignorieren wir.



Dies isst ein Ausscchnitt aus der Actien-Börse Nr. 24 vom 16.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info