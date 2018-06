EANS-Adhoc: Semperit AG Holding / Semperit-Restrukturierung: Beendigung der Produktion am chinesischen Sempertrans-Produktionsstandort Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Unternehmen 19.06.2018 Wien/Österreich - 19. Juni 2018 - Nach eingehender Analyse hat der Vorstand der Semperit AG Holding mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Produktion am Sempertrans-Produktionsstandort Best (ShanDong) Belting Co. Ltd. in der Provinz Shandong an der chinesischen Ostküste zu beenden. Dieser Schritt ist Teil des laufenden Restrukturierungs- und Transformationsprozesses, in dessen Rahmen auch der Produktionsfootprint der Semperit Gruppe überprüft wird. Dabei wurde festgestellt, dass andere Standorte perspektivisch höhere Margen aufweisen. Darüber hinaus soll die Werksstilllegung einen Beitrag zur Komplexitätsreduktion auf Gruppenebene leisten. Das chinesische Sempertrans-Werk erzielte 2017 einen Umsatz von rund 15 Mio. EUR. Die Produktion in Shandong wird sofort gestoppt. Für die rund 120 betroffenen Mitarbeiter werden entsprechende Sozialmaßnahmen vorbereitet. Die Werksstilllegung wird aus heutiger Sicht das EBIT der Semperit Gruppe in 2018 mit rund 10 Mio. EUR belasten. Darin werden neben Rückstellungsbildungen auch Abschreibungen und andere Wertberichtigungen enthalten sein. Die Gesellschaft in Shandong ist ein Joint Venture, das die Semperit AG Holding im Jahr 2010 mit dem staatsnahen chinesischen Energieunternehmen Wang Chao Coal & Electricity Group gegründet hat. Der chinesische Partner ist derzeit mit 16,1 Prozent beteiligt. Das Werk stellt Textil- und Stahlseilgurte her und belieferte bisher sowohl die Exportmärkte als auch den chinesischen Markt. Rückfragehinweis: Monika Riedel Director Group Communications & Sustainability +43 676 8715 8620 monika.riedel@semperitgroup.com Stefan Marin Head of Investor Relations Tel.: +43 676 8715 8210 stefan.marin@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0055 2018-06-19/07:57