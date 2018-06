FRANKFURT (Dow Jones)--Roche will das US-Unternehmen Foundation Medicine, an dem der Schweizer Pharmakonzern bereits die Mehrheit hält, komplett übernehmen. Roche bietet laut Mitteilung den verbliebenen Aktionären 137 US-Dollar je Aktie in bar. Die Kosten für die Übernahme der Anteile bezifferte der Baseler Konzern auf 2,4 Milliarden Dollar. Foundation Medicine, die sich auf die digitale Analyse von Genomdaten spezialisiert hat, werde laut Roche bei dem Deal mit 5,3 Milliarden Dollar bewertet.

Der nun offerierte Preis liegt den weiteren Angaben zufolge 29 Prozent über dem Schlusskurs der Foundation-Medicine-Aktie vom Montag. Der Deal soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden.

Roche hatte Anfang 2015 eine strategische Zusammenarbeit mit Foundation Medicine auf dem Gebiet der molekularen Informationen in der Onkologie vereinbart. Gleichzeitig hatte der Pharmariese damals angekündigt, bis zu 56 Prozent an dem US-Unternehmen für gut 1 Milliarden Dollar zu übernehmen.

