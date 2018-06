Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rio Tinto nach Aussagen zum Eisenerz-Geschäft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Wie erwartet habe der Bergbaukonzern seine Maxime "Wert vor Menge" wiederholt, die noch etwas weiter verfeinert worden sei, schrieb Analyst Eugene King in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sei bestrebt, den Mittelzufluss aus investiertem Kapital zu maximieren und habe sich zuversichtlich in puncto Preisentwicklung für Eisenerz gezeigt./ck/mis Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-06-18/22:01

ISIN: GB0007188757