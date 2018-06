Es ist eigentlich ziemlich witzig. Gegenwärtig (15.06.2018) notiert die A-Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: 854075) bei rund 250.000 Euro. Das dürfte wohl in etwa der Preis sein, den man in so mancher, nicht unbedingt urbaner Region auch für Wohneigentum berappen kann. Doch was ist die bessere Anlagestrategie? Die eigenen vier Wände? Oder Warren Buffetts berühmte Beteiligungsgesellschaft? Stellen wir dazu ein paar Überlegungen an. Die Anschaffungskosten Fangen wir am besten ganz pragmatisch am Beginn der Investition an: bei den Anschaffungskosten. Beim Wohneigentum ist schon das ein wenig komplizierter. Grunderwerbssteuern und sonstige Anschaffungsnebenkosten fallen hier zunächst ins Gewicht. In der Regel sagt ...

