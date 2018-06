Der Konsumgüterhersteller Colgate-Palmolive (ISIN: US1941621039, NYSE: CL) wird eine Quartalsdividende von 42 US-Cents ausbezahlen. Die Zahlung erfolgt am 15. August 2018 (Record date: 18. Juli 2018). Gleichzeitig gab der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 5 Mrd. US-Dollar bekannt. Das Programm ersetzt das alte Aktienrückkaufprogramm aus dem Jahr 2015 in Höhe von ebenfalls 5 Mrd. US-Dollar. Auf das Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...