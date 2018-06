Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutz von 8,30 auf 8,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche der Papiere des Motorenherstellers seit der Warnung vor einer möglichen Wertkorrektur beim chinesischen Gemeinschaftsunternehmen Deutz Dalian sei deutlich überzogen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäft laufe an sich stärker als gedacht. Er stockte seine Schätzungen auf und sieht den kommenden Quartalsbericht als mögliche Initialzündung./ag/ajx Datum der Analyse: 19.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-06-19/08:14

ISIN: DE0006305006