BERENBERG STARTET SWISS RE MIT 'HOLD' - ZIEL 99 CHFHSBC SENKT ZIEL FÜR NEXANS AUF 36 (44) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 70 (75) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2300 (2200) CHF - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 215 (200) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 95 (97) FRANKEN - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4300 (4400) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 49 (50) EUR - 'NEUTRAL' BERENBERG STARTET HANNOVER RÜCK MIT 'HOLD' - ZIEL 114 EURBERENBERG STARTET MUNICH RE MIT 'BUY' - ZIEL 213 EURHSBC SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 103 (110) EUR - 'REDUCE'COMMERZBANK SENKT HORNBACH BAUMARKT AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 26,50 (31)...Den vollständigen Artikel lesen ...