Hornbach hat neue Aufsichtsräte

Landau in der Pfalz/Neustadt an der Weinstraße, 6. Juli 2018. Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlungen sind die Aufsichtsräte der Hornbach Holding AG & Co. KGaA sowie der Hornbach Baumarkt AG neu gewählt worden. Die langjährigen Gremienmitglieder Dr. Wolfgang Rupf und Joerg Walter Sost kandidierten aus Altersgründen nicht mehr. Dr. John Feldmann, ehemals Vorstandsmitglied der BASF SE, ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hornbach Holding AG & Co. KGaA. Mit Simone Krah, Melanie Thomann-Bopp und Dr. Susanne Wulfsberg sind die Hälfte der Gremiumsmitglieder der KGaA Frauen. Bei der Hornbach Baumarkt AG rücken auf der Seite der Anteilseigner Vanessa Stützle und Melanie Thomann-Bopp in den Aufsichtsrat nach. Dr. Rupf gehörte nach dem Börsengang der Hornbach Aktiengesellschaft (heute: Hornbach Holding AG & Co. KGaA) im Jahr 1987 dem ersten Aufsichtsrat bis 1995 als Vorsitzender an und gestaltete auch den Börsengang der Hornbach Baumarkt AG im Jahr 1993 mit. Bei der Muttergesellschaft der Hornbach-Gruppe war er von 1998 bis 2008 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, bevor er dann wieder den Vorsitz übernahm. Im Aufsichtsrat der Hornbach Baumarkt AG hatte er ab 1998 abwechselnd die Funktionen des Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden inne. "Es gibt nur wenige Personen, die unser Unternehmen in seinen entscheidenden Phasen so nah und intensiv miterlebt und geprägt haben", würdigte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG, die Zusammenarbeit mit Dr. Wolfgang Rupf. Verabschiedet wurde im Rahmen der Hauptversammlungen am 5. und 6. Juli 2018 auch Joerg Walter Sost, der den Aufsichtsratsgremien beider Gesellschaften seit 2012 angehörte und dort seine langjährige Managementerfahrung, insbesondere innerhalb familiengeführter Unternehmen, einbrachte. Nachfolger von Dr. Rupf in der Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Hornbach Holding AG & Co. KGaA ist Dr. John Feldmann, der seit 2014 dem Aufsichtsgremium angehört. In den Aufsichtsrat gewählt wurden als neue Mitglieder Simone Krah, geschäftsführende Präsidentin des MMM-Club (Moderne Markt-Methoden) e. V., und Melanie Thomann-Bopp, Chief Financial Officer der Sonova Retail Deutschland GmbH. Neu im Aufsichtsrat der Hornbach Baumarkt AG sind auf der Anteilseignerseite Vanessa Stützle, Geschäftsführerin E-Commerce/ Omni-Channel der Parfümerie Douglas GmbH, und Melanie Thomann-Bopp. Auf der Arbeitnehmerseite gab es ebenfalls Änderungen. Für Monika Silvestre, Martin Fischer, Kerstin Holfert und Michael Reiland rückten die neuen Gremienmitglieder Markus Laß, Jörg Manns, Anke Matrose und Johannes Otto nach. Für die bis 2023 laufende Amtszeit wurden folgende Aufsichtsratsmitglieder gewählt: Hornbach Holding AG & Co. KGaA Dr. John Feldmann (Vorsitzender) Martin Hornbach (Stellvertretender Vorsitzender) Erich Harsch Simone Krah* Melanie Thomann-Bopp* Dr. Susanne Wulfsberg Hornbach Baumarkt AG für die Anteilseigner: für die Arbeitnehmer: Albrecht Hornbach (Vorsitzender) Kay Strelow (Stellvertretender Vorsitzender) Dr. John Feldmann (Stellvertretender Mohamed Elaouch Vorsitzender) Erich Harsch Christian Garrecht Georg Hornbach Markus Laß* Martin Hornbach Jörg Manns* Vanessa Stützle* Anke Matrose* Melanie Thomann-Bopp* Brigitte Mauer Prof. Dr.-Ing. Jens P. Wulfsberg Johannes Otto* * neues Aufsichtsratsmitglied Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com

