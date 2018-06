Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit "Buy" und einem Kursziel von 213 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Konzern könne seine Profitabilität verbessern und in der Sparte Schaden- und Unfallrückversicherung die Umsatzerwartungen übertreffen, schrieb der nun zuständige Analyst Iain Pearce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Strategieprogramm der Erstversicherungsgruppe (Ergo) dem Zeitplan voraus./la/ajx Datum der Analyse: 18.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-06-19/08:39

ISIN: DE0008430026