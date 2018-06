Mit der überraschenden Festnahme des Audi-Chefs Stadler dürfte den bei der Volkswagen-Aktie auf der Long-Seite agierenden Tradern das Blut in den Adern gefroren sein. Denn jetzt hat man den Eindruck, dass die Erwartung, der Staat werde dem alleine wegen der Arbeitsplätze politisch so wichtigen VW-Konzern schon nicht allzu arg an den Karren fahren, falsch gewesen sein dürfte.

