Übergeordnet beschreibt die Linde-Aktie seit Längerem einen festen Aufwärtstrend und markierte in diesem Jahr einen frischen Rekordstand bei 199,40 Euro. Damit übertraf das Wertpapier nur um einige Zähler die Höchststände aus Anfang 2015 und drehte in die anfangs beschriebene Seitwärtskonsolidierung zwischen 159,70 und grob 187,20 Euro ab. Das Interessante hierbei ist, dass sich die Formation seit Februar dieses Jahres als mögliche inverse SKS-Trendwende herausstellen könnte und die Nackenlinie entsprechend an der oberen Handelsspanne zu suchen ist.

Signale stehen noch aus

Besonderes Augenmerk verdient die Seitwärtsbewegung seit Ende April dieses Jahres zwischen 176,00 und etwa 185,00 Euro. Dieses Konstrukt könnte nämlich die rechte Schulter der Formation bilden, allerdings muss die Annahme noch mit einem nachhaltigen Kursanstieg mindestens über die Nackenlinie bestätigt ...

