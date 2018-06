Durch die weitere Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie politische Querelen in Deutschland wurden Europas Börsen am gestrigen Handelstag weiter nach unten gedrückt. Mit Ausnahme der Öl- und Gasbranche, die 0,2% zulegen konnte, ging es für alle anderen Sektoren nach Süden. Am schwächsten war dabei der Sektor der Nahrungs- und Getränkemittelhersteller, der gleich 1,6% abgeben musste. Hier waren es vor allem die Verluste von Barry Callebaut mit einem Minus von 3,8% und von Remy Cointreau mit minus 2,6%, die belastend wirkten. In Deutschland rückte die Verhaftung von Audi-Chef Stadler im Zuge der Abgasaffäre in den Mittelpunkt, die Vorzugsaktien von VW notierten am Ende des Tages 3,1% tiefer. Engie in Frankreich...

Den vollständigen Artikel lesen ...