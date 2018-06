Applied Materials nimmt Fahrt in Richtung Süden auf

Symbol:WKN:ISIN:Applied Materials, Inc. ist eine Aktie aus dem Telekommunikationssektor und bietet Software und Dienstleistungen für diversen Industrien weltweit.Seit den letzten 3 Monaten befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend und verläuft unter den EMAs 20 und 50. Auffällig ist der Gap am 18 Mai, der auf Grund der Bekanntgabe der Quartalszahlen erfolgte. Die Aktionäre wurden enttäuscht und es kam an diesem Tag zu einem Abverkauf mit ansteigendem Volumen. Anschließend kam es zu einer Korrektur bis zu der EMA50 und ab da ging es erneut in Richtung Süden.Die Aktie hat einen sauberen Chart mit schönen Umkehrkerzen an den EMAs. Der bilderbuchmäßige Abwärtstrend und das steigende Volumen an den roten Kerzen machen den Wert sehr interessant zum shorten. Dadurch dass sich die Aktie derzeit weit von den EMAs 50 und 20 befindet, wäre ein Einstieg zum jetzigen Preis allerdings unvorteilhaft. Sollte der Kurs jedoch bis zu den EMAs 20 und 50 bzw. in der Nähe der 52,50 US-Dollar Marke korrigieren, wäre ein Setup mit Stopp darüber interessant. Gewinne könnten in diesem Fall an der 44 US-Dollar Marke realisiert werden, da sich dort ein markanter Support-Bereich befindet.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska by www.ratgebergeld.at