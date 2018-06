Wenn die Deutschen Aktien kaufen, dann investieren sie am liebsten in Standardwerte aus dem Dax. So sind unter den zehn beliebtesten Aktien der boerse.de-Besucher, mit Ausnahme von Apple und Barrick Gold, ausschließlich deutsche Bluechips. Fünf davon notieren übrigens bereits seit 1988 im Dax. Im langfristigen Vergleich trennt sich aber dann die Spreu vom Weizen. Im neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...