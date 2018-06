Hier geht's zum Video

Der Handelskrieg ist endgültig zurück an den Märkten. Gestern litt die Wall Street unter dem Konflikt zwischen China und den USA. Und auch der DAX gab deutlich ab. Nach einem schwachen Start ging es für den Leitindex immer weiter nach unten. Am Ende lag er bei 12.834 Punkten. Das ist ein Minus von 1,4 Prozent bzw. 176 Punkten. Marktidee: Evonik Bei Evonik könnten bald die Kassen klingeln. Der Konzern plant noch in diesem Jahr den Verkauf seines Methacrylat-Geschäfts. Das soll mehr als zwei Milliarden Euro bringen. Für die Aktie läuft es derzeit nicht so gut. Gestern rutschte der Kurs unter eine wichtige Unterstützung.