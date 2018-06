Konkret erhielt Pink Thermosysteme diesen Supplier Award "In recognition of outstanding supplier performance", in der Kategorie "Backend High Power Equipment".

Der Award wurde der Geschäftsführerin Andrea Althaus während einem Besuch bei Infineon in Warstein persönlich von Frau Andrea Fischer (Direktor Strategischer Einkauf Warstein) und Frau SilviaTölle (Einkauf) überreicht.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...