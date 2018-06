Köln (www.fondscheck.de) - Der Mai war von deutlich unterschiedlichen Entwicklungen einzelner Regionen bzw. einzelner Segmente geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth-Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Die weltweiten Aktienmärkte hätten den Monat gemessen am MSCI World Kursindex auf Euro-Basis mit einem Zuwachs in Höhe von 3,8% abgeschlossen. Der US-amerikanische Aktienmarkt habe unterstützt von einem Anstieg des Dollar gemessen am S&P 500-Kursindex auf Euro-Basis um 5,5% zugelegt. Der japanische Aktienmarkt habe ebenfalls unterstützt von einem starken Japanischen Yen gemessen am Nikkei 225-Kursindex auf Euro-Basis eine Wertsteigerung in Höhe von 2,6% aufgewiesen. Dagegen hätten die Aktienmärkte des Euro-Raums vor allem unter den aufkommenden Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung in Italien gelitten und gemessen am EURO STOXX 50-Kursindex um 3,7% nachgegeben. ...

